Жительница Липецкой области обманула тамбовчанку при продаже детской коляски

В феврале прошлого года жительница Знаменского района на Интернет-сайте с объявлениями нашла информацию о продаже детской коляски по низкой цене. Фотографии и стоимость товара женщину устроили и она решила ее купить. Продавец потребовал перевести 4 тысячи рублей и пообещал доставку. Однако после отправки денег она перестал выходить на контакт. Обманутая жительница Знаменского района обратилась в полицию.

В МОМВД России «Знаменский» по этому факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские установлены номера телефонов, которыми пользовалась мошенница, а также банковские карты, куда перечислялись деньги. По месту жительства – в Липецкой области – аферистка не проживала. Нашли ее в Воронежской области на съемной квартире.

28-летняя подозреваемая, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления, призналась в совершении преступления, совершенного в отношении жительницы Знаменского района, и пообещала вернуть деньги, как только появится такая возможность. Она пояснила, что никакой коляски у нее не было, фотографии она взяла в сети Интернет, а номер банковской карты предоставила свой для перечисления денег.

- Расследование уголовного дела завершено, с обвинительным актом оно направлено в суд Знаменского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.