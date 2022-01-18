В лобовом столкновении на тамбовской трассе пострадал 4-летний ребенок

Один из водителей выехал на встречную полосу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 17 января в 16 часов 15 минут на 11 километре автодороги «Каспий-Кочетовка 3-Мичуринск», проходящей по территории Мичуринского района. 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Skoda-Kodiaq», не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу «Chevrolet-Lacetti», под управлением 28-летнего водителя.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 4-летний пассажир «Chevrolet-Lacetti», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мальчика доставили в городскую больницу Мичуринска.