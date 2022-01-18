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Происшествия18 января 2022 8:58

В столкновении двух машин в Тамбове получил травмы 3-летняя девочка

Авария произошла на улице Базарной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больнице после ДТП оказались три человека

В больнице после ДТП оказались три человека

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 17 января в 9 часов 30 минут на улице Базарной в районе дома № 89 города Тамбова. 57-летний водитель «LADA GRANTA» столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «ВАЗ-21101», под управлением28-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили водитель «ВАЗ-21101» и его 24-летняя пассажирка, а также 3-летняя девочка, находившаяся в отечественном автомобиле, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Всех пострадавших доставили в больницы.