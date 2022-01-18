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Здоровье18 января 2022 6:58

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 18 января: за сутки заболели 166 человек

Общее количество заразившихся – 64154
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 18 января, 64154 человека. 58708 заболевших выздоровели, 1834 тамбовчанина умерли, 9 из них за последние сутки. 18 января зафиксировали 166 новых случаев, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 61 мужчина и 94 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 11 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 599 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.