Тамбовчанин набросился на чужую иномарку, разбил в ней стекло и помял двери

15 января в дежурную часть МОМВД России «Рассказовский» обратился владелец «Рено Логан», который рассказал, что его припаркованный на ночь по улице Пролетарской автомобиль кто-то повредил. Виновным оказался 29-летний сосед хозяина машины. Мужчина слишком много выпил и в 6 часов утра по непонятной причине отправился громить чужое авто – у машины он разбил заднее стекло и покорёжил дверь.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза, которая должна установить материальный ущерб, причиненный автомобилю. Виновному в таком преступлении грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо возмещения стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет.