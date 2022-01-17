В Тамбове Крещенские купания пройдут у пляжа «Эльдорадо»

В городе уменьшили количество прорубей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году, в соответствии с рекомендациями Роспотребназора и анализами проб воды, в Тамбове, в районе пляжа «Эльдорадо», будет подготовлено четыре купели. Безопасность проведения мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции – около ста человек, и представители МЧС, Скорой помощи и волонтеры. Все службы будут следить не только за безопасностью тамбовчан у самих купелей, но и за соблюдением противоэпидемических мер на всей территории проведения мероприятия. Перед купанием тамбовчане будут проходить термометрию, а также на протяжении всего времени нахождения у купелей должны соблюдать социальную дистанцию.

- Сейчас сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения готовят места для купания, говорит председатель комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды администрации города Тамбова Валентин Старостин. - Дополнительно здесь будут оборудованы две площадки для переодевания людей, мужская и женская. Будут здесь стоят силы и средства, спасатели и медицина. Также будет автобус для обогрева волонтеров. Работать на территории будут 60 волонтеров для того, чтобы соблюдать требования Роспотребнадзора по профилактике распространения ковида. По транспорту: люди будут добираться, как обычно. Городское хозяйство проработало вопрос организации движения пассажирского транспорта. Здесь будет перекрыто от улицы Гоголя до улицы Тельмана. По времени – с 18 часов и до окончания мероприятия,