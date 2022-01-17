Тамбовчанин обманул предпринимателя, торгующего тротуарной плиткой, почти на 700 тысяч рублей

В полицию Тамбова обратился предприниматель, который занимается реализацией тротуарной плитки. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенника. Ранее к нему обратился незнакомец, который захотел купить партию тротуарной плитки стоимостью больше 700 тысяч рублей. Всей суммы у клиента не оказалось и он попросил предоставить ему рассрочку. Бизнесмен пошел навстречу и, получив от покупателя 30 тысяч рублей и долговую расписку, предоставил ему плитку. После этого клиент исчез. Полицейские нашли и задержали афериста. 33-летний ранее судимый житель Тамбова к этом моменту успел перепродать плитку за 300 тысяч рублей, полученными деньгами он расплатился с долгами.

- В следственном отделе УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.