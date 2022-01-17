В МичГАУ открыли Центр помощи хищным птицам

Птиц будут лечить и изучать

На территории агробиостанции Социально-педагогического института МичГАУ совместно с Союзом любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» создают Центр охраны хищных птиц и развития соколиной охоты. Благодаря этому проекту возобновится работа по оказанию помощи пострадавшим хищным птицам и их реабилитации.

Для центра вуз выделил площадь, где построили уже несколько вольеров для хищных птиц. В новое жильё поселили соколов, филинов, сов и ястребов. В Центре собираются работать с птицами по нескольким направлениям. С их помощью в вузе будут готовить биологов и аграриев. Студенты получат знания о биологии хищных птиц, методиках их содержания, лечения и обучения. В вузе также будут проводить научные исследования. Университет с открытием Центра собирается привлечь в наукоград туристов - агробиостанция расположена рядом с городской набережной и наверняка жителям и гостям города будет интересно посмотреть на хищных птиц. Кроме того специалисты собираются обучать ястребов охранять посевы и сады от других птиц, которые им вредят. На базе агробиостанции есть свой яблоневый сад, в котором можно проводить такие занятия с хищниками.

- В ближайших планах коллектива – создание на агробиостанции Мичуринского ГАУ музея соколиной охоты и установка перед вольерами вебкамер для того, чтобы школьники и студенты могли наблюдать за хищными птицами в любое время суток, - рассказали в вузе.