Тамбовчан научат кататься на коньках

Жителей Тамбова приглашают на мастер-классы по катанию на коньках. Как рассказали в администрации города, в течение всего зимнего периода все желающие смогут присоединиться к занятиям, которые бесплатно будут проводить местные спортсмены-конькобежцы.

- Первый мастер-класс состоится 19 января в 15 часов на ледовой площадке в микрорайоне Лётка у дома №12 ( в сквере им. Василия Сенько), - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

В дальнейшем занятия будут проводить и на других городских катках. Напомним, в этом году в Тамбове залили 17 катков. Самая большая площадка находится в парке «Дружба». В этом сезоне здесь, а также на катке по ул. Мичуринской, 193 установили скамейки. Обслуживанием катков занимаются сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал». В течение всего сезона рабочие чистят на катках снег и обновляют лёд, чтобы катание было безопасным.