6,5 тысяч тамбовчан позвонили на номер детского телефона доверия в 2021 году

По информации управления социальной защиты и семейной политики области, в 2021 году на телефон доверия, действующий на территории региона, поступило 6566 обращений. Большая часть из них, почти 5 тысяч звонков, зафиксировано от детей и подростков.

Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 принимает обращения уже более десяти лет. Звонок с любого телефона, с любым тарифом любого оператора, любой продолжительности – бесплатный для звонящего. Работу службы на Тамбовщине курируют специалисты центра «Забота». Звонки принимают только профессиональные психологи, прошедшие обучение дистанционному консультированию.

- Ребята и их родители или опекуны чаще всего задают вопросы, связанные с взаимоотношениями ребенка со сверстниками (трудности в общении, конфликты с другом, влюбленность), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Интересуют позвонивших вопросы детско-родительских отношений, учебные проблемы и проблемы профориентации.

По детскому телефону доверия можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно, а тайна обращения гарантируется. Цель такой помощи — способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.