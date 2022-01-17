15-летняя тамбовчанка попала под колеса иномарки

Девочка оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы несовершеннолетняя, произошла 15 января примерно в 11 часов 35 минут на Бульваре Энтузиастов в районе дома №32 города Тамбова. 46-летний водитель автомобиля «Ford Tourneo» наехал на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.