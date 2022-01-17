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Здоровье17 января 2022 6:58

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 января: за сутки заболели 161 человек

Общее количество заразившихся – 63988
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 17 января, 63988 человек. 58568 заболевших выздоровели, 1825 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 17 января зафиксировали 161 новый случай, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 51 мужчина и 98 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 12 детей от 2 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 624 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.