К утру 16 января в Тамбовской области выявили коронавирус у 157 человек

В Тамбовской области за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 16 января, заразились 45 мужчин, 99 женщин, 13 детей (мальчики 7, 8, 10, 10, 14, 16, 16 лет, девочки 1, 4, 6, 8, 9, 11 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 93 лет. Общее количество инфицированных за время пандемии увеличилось до 63 827.

58 549 пациентов выздоровели: 27 540 выписали из стационара, 31 009 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 601 человек. На домашнем карантине – 3113. Сняты с наблюдения на дому – 72 339. Выписаны из больниц - 36 876.

По состоянию к 16 января, первый этап вакцинации прошли 509 811 тамбовчан или 77,2% от подлежащего населения. Две прививки сделали 481 839 человек (94,5%). Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 102% от подлежащего населения, самая низкая - в Мичуринске - 57,4%.