В Тамбовской области готовятся к нашествию «омикрона»

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством руководителя региона Максима Егорова рассмотрели готовность региональной системы здравоохранения к распространению штамма омикрон.

В лечебных учреждениях Тамбовщины создан запас медикаментов и подготовлен коечный фонд. Штамм омикрон отличается высокой скоростью распространения, поэтому в регионе не исключают рост заболеваемости. При необходимости будут задействованы волонтеры для работы в колл-центрах и доставки лекарств нуждающимся.

Вместе с тем медики напоминают о том, что наиболее эффективным средством профилактики является вакцинация. Даже в случае заражения привитые переносят заболевание в легкой форме. По данным статистики, в настоящее время в реанимации находятся 76 человек, из которых привиты лишь 6 человек, причем прививку они сделали более полугода назад.

- Пока прививку против коронавируса сделали около 62% жителей, при необходимом показателе в 80%, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.