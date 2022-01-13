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Происшествия13 января 2022 13:03

В Тамбовской области медик за деньги оформляла сертификаты о прививках от коронавируса

За услуги женщина брала деньги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полицейские Моршанского района установили, что заведующая ФАП одного из местных сел занималась выдачей поддельных сертификатов. Женщина оформила их более, чем 60 людям. За свои услуги она получала денежное вознаграждение от 500 до 1 000 рублей, но по оперативным данным сумма была в 2 раза выше. Неиспользованную вакцину медработник сливала в канализацию.

- В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ «Получение взятки».