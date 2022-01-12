Передают в суд уголовное дело руководителя одного из филиалов бюро медико-социальной экспертизы Тамбовской области

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области». Ее обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности).

Следователи регионального СУ СК России по Тамбовской области выяснили, что начальник бюро МСЭ, используя служебное положение, организовала фиктивное проведение медико-социальных экспертиз и принимала решения об установлении и продлении группы инвалидности людям, которые не имели на это право. Сумма незаконно полученных дополнительных ежемесячных выплат по инвалидности составила больше 1 миллиона рублей.

- Уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд Тамбовской области для дальнейшего рассмотрения по существу, - пояснила старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова.