В Тамбовской области воронежец расправился со своим земляком

Мужчины жили в одном поселке и вместе работали Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области вынесли приговор 44-летнему жителю Воронежской области, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следствии и в суде установили, что мужчины - выходцы из п.г.т. Грибановский Воронежской области вахтовым методом работали на Токаревской птицефабрике. Днем 17 апреля прошлого года мужчины распивали спиртные напитки в гостях у жителя Мордовского района. На фоне возникшего конфликта один из приятелей нанес своему 42-летнему знакомому удар ножом в шею, от которого тот скончался на месте происшествия. Тело погибшего утром обнаружил хозяин дома.

- Приговором Мордовского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.