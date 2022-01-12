Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 января 2022 13:29

В Тамбовской области воронежец расправился со своим земляком

Мужчины вахтой работали на Токаревской птицефабрике
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчины жили в одном поселке и вместе работали

Мужчины жили в одном поселке и вместе работали

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области вынесли приговор 44-летнему жителю Воронежской области, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следствии и в суде установили, что мужчины - выходцы из п.г.т. Грибановский Воронежской области вахтовым методом работали на Токаревской птицефабрике. Днем 17 апреля прошлого года мужчины распивали спиртные напитки в гостях у жителя Мордовского района. На фоне возникшего конфликта один из приятелей нанес своему 42-летнему знакомому удар ножом в шею, от которого тот скончался на месте происшествия. Тело погибшего утром обнаружил хозяин дома.

- Приговором Мордовского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.