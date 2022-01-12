Тамбовчанин угнал автомобиль и свалился на нем в кювет

11 января в полицию Жердевского района поступила информация об угоне автомобиля. Автовладелец припарковала свой ВАЗ-21140 у дома на улице Мичуринской, не заперев дверцы салона. Свидетелями угона оказались сотрудник уголовного розыска и участковый уполномоченный, которые оказались неподалеку от места происшествия. Они выехали в погоню за угнанной «Нивой». В двух километрах от Жердевки похититель машины не справился с управлением и съехал в кювет, в результате ДТП машина получила технические повреждения. Сам он не пострадал.

- Оперативник и участковый задержали подозреваемого в угоне, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - 22-летний мужчина, проживающий в Жердевке, при опросе признался в преступлении. Как выяснилось в ходе расследования, до этого он неудачно пытался вскрыть другой чужой автомобиль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)».