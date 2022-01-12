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Происшествия12 января 2022 8:57

В Тамбовской области по подозрению в мошенничестве задержали врио вице-губернатора Владимира Громова

В суде будут решать, оставить его под стражей или отпустить под домашний арест
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Владимир Громов

Владимир Громов

Полицейские задержали врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова. Как пояснили в региональном УМВД, чиновник проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному в мае 2021 года. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Речь идет о неисполнение договоров поставки оборудования в ряд детских садов Тамбовского района.

- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.