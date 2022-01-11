Тамовчанин пытался украсть одежду из спортивного магазина

В отдел полиции № 3 Тамбова обратились сотрудники спортивного магазина, которые рассказали, что один из посетителей украл одежду и попытался её вынести, но был замечен персоналом, после этого оставил украденное и скрылся. Полицейские выехали на улицу Советскую и опросили сотрудников магазина, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Вскоре задержали 28-летнего тамбовчанина, проживающего на ул. Ст. Разина областного центра. Он уже не раз имел проблемы с законом.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158. 1 (Кража) и части 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.