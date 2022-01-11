Росгвардейцы задержали водителя, который пьяным въехал в сугроб

В Тамбовской области росгвардейцы задержали водителя, который находился пьяным за рулем. Вечером в Рассказово экипаж вневедомственной охраны, патрулируя город, обратил внимание на легковой автомобиль, врезавшийся в сугроб.

Росгвардейцы направились к водителю, чтобы оказать помощь, однако в это время машина начала движение. Ей преградили путь и вызвали сотрудников ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

- За рулем находился 60-летний местный житель по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Впоследствии выяснилось, что задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Материалы административного дела направлены суд.