В Тамбове в Рождественскую ночь организуют работу транспорта

В Рождественскую ночь муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» обеспечит подачу общественного транспорта к храмам города для развоза горожан после праздничного Рождественского богослужения.

В 1.00 7 января 16 автобусов будут поданы к следующим остановочным пунктам:

- «Володарского» (по нечетной стороне улицы Московской) - 2 автобуса по маршруту № 8, который проследует на улицу Чичерина, через ж/д вокзал по улице Мичуринской, по маршруту № 1;

- ул. Степана Разина (к «Вечному огню») - 6 автобусов по маршрутам №№ 8, 11-т и 31 (объединены), 17, 18, 23, 20;

- «Парк культуры» (по нечетной стороне ул. Советской) – 1 резервный автобус;

- «Дом-музей Чичерина» (по четной стороне ул. Советской) - 1 автобус по маршруту № 55;

- «Дом-музей Чичерина» (по нечетной стороне ул. Советской) - 1 автобус по маршруту № 13к (следует на «ТЭЦ»); 1 автобус по маршрутам № 1(следует на ул. Агапкина, затем на ул.Чичерина) и № 8;

- ул. К.Маркса (к храму Святой Троицы) – 2 автобуса (один проследует по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская, Советская, второй - по улицам Рылеева, Чичерина, Мичуринская, мкр. Северный);

- Полынковское кладбище (к Храму новомученников Церкви Русской) – 1 автобус по маршруту №31;

- Христорождественский храм – 2 автобуса.