В Тамбовской области за неделю проверили больше 70 владельцев оружия

В период с 27 декабря по 31 декабря прошлого года подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тамбовской области поведено более 70 проверок владельцев оружия. Выявлено и пресечено 14 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему, изъято 7 единиц оружия, аннулировано 6 разрешений.

- В случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности, - напоминает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение.