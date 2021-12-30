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Происшествия30 декабря 2021 12:01

Жителя Тамбовщины задержали за кражу велосипеда из подъезда многоэтажки

Инцидент произошел в г. Рассказово
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине полицейские раскрыли кражу, совершенную в ноябре текущего года в г. Рассказово на улице Ленина. Неизвестный зашел в подъезд многоквартирного дома и похитил оттуда велосипед марки «Стелс».

47-летняя владелица двухколесного транспорта обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Стражи правопорядка выезжали на место происшествия, где опросили потерпевшую и ее соседей.

В ходе розыска полицейские задержали 48-летнего мужчину, у которого обнаружили похищенный велосипед. В отделе полиции злоумышленник сознался в краже.

- Похищенный велосипед изъят. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.