Тамбовского предпринимателя оштрафовали за торговлю просроченной молочкой

В Ржаксинском районе прокуратура во время проверки установила, что один из местных предпринимателей нарушает закон о защите прав потребителей и санитарных норм.

В холодильной камере и на витринах магазина, принадлежащего предпринимателю, находилась молочка (молоко, ряженка, йогурт, кефир) с истекшим сроком годности, выставленная для реализации. Продукция в ходе проверки снята с продажи и изъята.

- Прокурором района в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Постановлением Арбитражного суда Тамбовской области хозяйке магазина назначен штраф в размере 30 000 рублей, - сообщила старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ирина Сморокова.