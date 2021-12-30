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Общество30 декабря 2021 13:00

Тамбовского предпринимателя оштрафовали за торговлю просроченной молочкой

Ему придется выплатить из своего кармана 30 000 рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Ржаксинском районе прокуратура во время проверки установила, что один из местных предпринимателей нарушает закон о защите прав потребителей и санитарных норм.

В холодильной камере и на витринах магазина, принадлежащего предпринимателю, находилась молочка (молоко, ряженка, йогурт, кефир) с истекшим сроком годности, выставленная для реализации. Продукция в ходе проверки снята с продажи и изъята.

- Прокурором района в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Постановлением Арбитражного суда Тамбовской области хозяйке магазина назначен штраф в размере 30 000 рублей, - сообщила старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ирина Сморокова.