В Котовске 31 декабря откроется каток на городском стадионе

В Котовске на городском стадионе 31 декабря откроется каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Режим работы: вторник, пятница, суббота и воскресенье. Время работы с 16:00 до 20:00.

- Как обычно, будут работать гардероб и теплая раздевалка. Кстати, и цены не поменялись. Входной билет стоит 50 рублей, а прокат коньков - 150 рублей, - уточняют в администрации города Котовска.

Котовчанам напоминают о том, что на территории стадиона действует масочный режим. Поэтому в очереди за коньками или в раздевалке горожанам необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию. При этом режим работы катка может меняться в зависимости от погоды.