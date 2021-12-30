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Происшествия30 декабря 2021 9:31

На Тамбовщине в аварии с двумя иномарками пострадала 20-летняя пассажирка

Девушка получила травмы и была доставлена в медучреждение
Ксения АЛЕШИНА
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Авария случилась в Мордовском районе

Авария случилась в Мордовском районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 29 декабря в 20:20 на 147-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. 47-летний водитель иномарки «КIА SORENTO» в условиях снегопада допустил занос транспортного средства и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «HYUNDAI SOLARIS» под управлением 49-летнего мужчины.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажир автомобиля «HYUNDAI», 20-летняя девушка, получила ранения и попутным транспортом была доставлена в Городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки г. Тамбова.