Тамбовские антимонопольщики намерены наказать «Дневник.ру» за распространение рекламы

24 декабря в Тамбовском УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Дневник.ру» за незаконное распространение рекламы на страницах ресурса. Жалоба поступила от родителя Уполномоченному по правам ребенка в регионе, который перенаправил ее в антимонопольную службу.

По результатам мониторинга сайта «Дневник.ру» в региональном УФАС установили, что на сайте распространяется реклама услуг ПАО «МТС», респираторов и прочего.

- Сайт Дневник.ру выполняет функции школьного дневника в форме электронного журнала успеваемости, - пояснили в УФАС по Тамбовской области. - В соответствии с рекламным законодательством в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях размещение рекламы не допускается.

Рассмотрение дела назначено на 20 января 2022 года.