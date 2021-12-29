Тамбовские росгвардейцы спасли мужчину из горящего здания общежития

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тамбовской области в Рассказове предотвратили возгорание в общежитии, прибыв по сигнал у «тревога», поступивший из общежития на улице Пролетарской. Тревожную кнопку нажал вахтёр общежития. Он сообщил прибывшему экипажу Росгвардии о задымлении в одной из комнат.

Росгвардейцы немедленно вызвали пожарный расчёт, а в помещении, заполненном дымом, обнаружили мужчину.

- Сотрудники вывели 46-летнего жильца на свежий воздух, а затем устранили причину задымления. Ею стала оставленная на плите посуда, - сообщили в пресс-слкжбе управления Росгвардии по Тамбовской области.