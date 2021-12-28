В Тамбовском районе женщина на иномарке сбила дорожный знак и световую опору

ДТП произошло на автодороге «Тамбов - Северный обход г.Тамбова» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария случилась 27 декабря в 13:20 на 10-м километре автодороги «Тамбов - Северный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти» съехала с дороги на обочину, после чего сбила дорожный знак и световую опору.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, 20-летняя девушка. Они получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в Городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки г. Тамбова.