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Происшествия28 декабря 2021 8:03

В Тамбове водитель «Гранты» сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую на скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение
Ксения АЛЕШИНА
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Авария случилась на ул. Рылеева

Авария случилась на ул. Рылеева

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 27 декабря в 10 часов утра в районе дома №64А по улице Рылеева города Тамбова. 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.