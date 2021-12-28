В Тамбове водитель «Гранты» сбил женщину на пешеходном переходе

Авария случилась на ул. Рылеева Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 27 декабря в 10 часов утра в районе дома №64А по улице Рылеева города Тамбова. 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.