Жительницу Тамбовщины оштрафовали за мошенничество при оформлении группы инвалидности

Суд назначил меру уголовно-правового характера 49-летней жительнице Тамбовского района, подозреваемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемая за взятку оформила оформила группу инвалидности, фактически не имея на это законных оснований. Деньги женщина передала врачу районной больницы, оформившую для нее фиктивную документацию для предоставления на медико-социальную экспертизу и представителю ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области».

- Эти должностные лица также стали фигурантами уголовных дело о взяточничестве. Данная коррупционная схема выявлена при участии сотрудников УЭБиПК регионального управления МВД России, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

До момента выявления данной схемы подозреваемая незаконно получила около 100 тысяч рублей социальной выплаты. В рамках расследования уголовного дела она полностью возместила ущерб, причиненный бюджетной системе государства.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд оштрафовал злоумышленницу на 15 тысяч рублей.