Тамбовчанка перевела на счет мошенников более 1,5 млн рублей

В Тамбове 64-летняя местная жительница стала жертвой аферистов. О подобном способе мошенничества она знала из СМИ и от участкового уполномоченного полиции, однако все равно попалась на их удочку.

Установлено, что женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Тамбовчанка вступила с ним в диалог. Злоумышленник сообщил ей о том, что кто-то пытается на ее имя оформить кредит и что совместно с правоохранительными органами они предотвратят эту попытку и задержат мошенников. В этом им была нужна помощь самой потерпевшей.

По указке мошенников женщина взяла в банке кредит на сумму 1 590 000 рублей и первела их на якобы безопасный счет, который открыт банком специально для поимки злоумышленников. Далее для подтверждения серьезности намерений мнимые сотрудники банка позвонили ей еще 7 раз с разных номеров.

Как только деньги были переведены, все номера, с которых ей звонили, стали недоступны. Тамбовчанка поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась за помощью в полицию.

- Уважаемые тамбовчане! В который раз обращаемся к вам с призывом быть бдительными и не верить звонкам незнакомцев, которые представляются сотрудниками банка либо правоохранительных органов, просят вас взять кредит и перевести деньги на незнакомые счета. Представители правоохранительных органов никогда не будут пытаться заставить вас оформить кредит либо перевести деньги на неизвестный вам счет. Если с вами происходит подобное, знайте, вам звонят мошенники. Немедленно положите трубку и сообщите о случившемся по телефонам 02 или 102, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.