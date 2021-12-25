В Тамбове устраняют последствия сильного снегопада

Уборка ведется в круглосуточном режиме Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове рабочие муниципального предприятия «Спецдорсервис» в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Минувшей ночью на уборку городских улиц вышли более 70 единиц техники и порядка 50 рабочих. Они вывозили снег с основных магистралей города, прометали и, при необходимости, обрабатывали тротуары и проезжие части улиц. За ночь было вывезено 455 кубометров снега - это примерно 40 КАМАЗов, израсходовано около 500 тонн пескосоляной смеси.

- Сегодня с раннего утра к работам по ликвидации последствий снегопада привлечено уже более 100 рабочих и 99 единиц спецтехники, в том числе 3 автогрейдера и 6 КАМАЗов привлечены дополнительно. Работы продолжаются, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.