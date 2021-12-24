В Тамбовском районе дорожники помогли замерзающим водителям

Машины доставили в автосервис Тамбова

Днем 22 декабря федеральные дорожники помогли водителям не замерзнуть на 197 километре автодороги Р193 «Воронеж – Тамбов» в Тамбовском районе нашего региона. В этот день в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва-Волгоград поступило сообщение о том, что у водителя легковой машины, который на прицепе вез еще один автомобиль, закончилось топливо и сел аккумулятор. Представители подрядной организации, задействованной в зимнем содержании федеральных трасс, откликнулись и оказали помощь водителям. При помощи спецтехники они доставили машины вместе с водителями в автосервис в Тамбове.

Дорожники напоминают, что в случае нештатной ситуации на федеральных трассах автомобилисты могут обратиться по телефону дежурно-диспетчерской службы 8(4752)71-04-32.