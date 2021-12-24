Тамбовчанин пытался вынести из магазина терминал оплаты сотовой связи

Инцидент произошел в г. Мичуринске Фото: УМВД по Тамбовской области

На Тамбовщине вечером, 23 декабря, в дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по ул. Липецкое шоссе неизвестный мужчина пытается вынести терминал оплаты сотовой связи. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Было установлено, что 27-летний житель г. Тамбова, приехавший в Мичуринск к родственникам, находясь в помещении магазина, пытался оплатить услуги сотовой связи через данный терминал. При этом, со слов мужчины, у него возникли проблемы с прохождением платежа. Тогда он обесточил аппарат и попытался унести его с собой. На выходе из магазина злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Мужчина был задержан. Оказалось, что ранее он неоднократно имел проблемы с нарушением административного законодательства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж».