Тамбовчанин с ножом в руках угрожал сожительнице убийством

В ОМВД по Тамбовскому району 22 декабря поступило сообщение о факте угрозы убийством. В село Красная Криуша на место происшествия выехали полицейские и опросили 45-летнюю женщину. Она рассказала, что несколькими днями ранее на нее во время ссоры напал сожитель с кухонным ножом в руках. И хоть ситуация закончилась благополучно, испуганная потерпевшая решила обратиться в полицию.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Кухонный нож, которым мужчина угрожал гражданской жене, изъяли.

- Установлено, что ранее 48-летний гражданин уже имел проблемы с законом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.