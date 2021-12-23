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Общество23 декабря 2021 9:02

В Тамбове пройдут новогодние ярмарки

Торговля развернется на улице Базарной и Красноармейской площади
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове 25 декабря пройдут тематические новогодние ярмарки, на которых горожане смогут приобрести продукты к праздничному столу. Торговля развернется на улице Базарной, в границах улиц Интернациональной и Коммунальной, а также на Красноармейской площади. Работать ярмарки будут с 9 до 15 часов.

- Участниками ярмарок станут производители сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, предприятия общественного питания, а также народные умельцы Тамбовской области, других регионов Центрального федерального округа и Республики Беларусь, которым на бесплатной основе предоставят места для продажи товаров, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.