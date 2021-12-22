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Происшествия22 декабря 2021 13:54

В Тамбове на улице Волжской загорелся склад тротуарной плитки: пострадал 53-летний мужчина

С пожаром боролись сотрудники двух пожарных частей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В пожаре пострадал мужчина

В пожаре пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

22 декабря в Тамбове на улице Волжской, 69 загорелся склад тротуарной плитки. Сообщение о пожаре поступило в службу МЧС в 14 часов 17 минут.

- С возгоранием боролись сотрудники 1-й и 3-й пожарно-спасательной части, задействовано 3 автоцистерны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Справиться с огнем спасателям удалось в 15 часов 17 минут. Известно, что при пожаре пострадал 53-летний мужчина, его доставили в больницу.

Открытое горение ликвидировали в 15 часов 17 минут

Открытое горение ликвидировали в 15 часов 17 минут

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области