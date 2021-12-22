В Тамбове осудили группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью

Мужчины получили условные сроки и крупные штрафы Фото: УМВД России по Тамбовской области

В УМВД России по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», фигурантами которого были четыре жителя региона от 46 до 53 лет.

Следователи полиции выяснили, что ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности мужчины с декабря 2016 по март 2018 года, не имея специальной лицензии и разрешения, в нарушение действующего законодательства осуществляли незаконную банковскую деятельность – совершали операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций. В качестве вознаграждения они брали от 8 до 12,5 процентов от суммы средств, перечисленных на расчетные счета подконтрольных организаций. За это время их доход составил свыше 13 миллионов рублей, а нелегальный оборот составил более 160 миллионов рублей.

По этому уголовному делу следователем назначены и проведены бухгалтерские судебные экспертизы. Расследование проводилось на территории Воронежской, Ярославской, Челябинской областей, республики Башкирия, Москвы и Санкт-Петербурга. Установлено свыше 60 различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обращались за незаконными услугами к жителям Тамбовской области. Полицейскими проведено около 40 обысков, изъяты десятки сотовых телефонов, изъята и изучена документация по осуществлению преступной деятельности, печати организаций, часть денежных средств, установлено и опрошено свыше 70 свидетелей. Уголовное дело состояло из 32 томов. Обвиняемые весь период расследования уголовного дела находились под подпиской о невыезде.

- Суд признал всех членов преступной группы виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно каждому со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу.