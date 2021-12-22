Полицейские задержали жителя Тамбовщины, который грабил пенсионерок

В Тамбовской области 21 декабря полицейскими раскрыта серия из нескольких схожих грабежей на территории Моршанского района и областного центра, совершенные одним и тем же злоумышленником.

В дежурную часть отдела полиции 18 декабря поступила информация о факте уличного грабежа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили, что во дворе многоэтажного дома на ул. Лотикова в г. Моршанске злоумышленник открыто похитил сумку у местной жительницы. Он выхватил из рук пенсионерки сумку, в которой находились сотовый телефон, паспорт, две банковских карты и 7000 рублей.

- Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель села Устье Моршанского района без определенного рода занятий. Вечером, 18 декабря, вместе с потерпевшей в одном рейсовом автобусе он возвращался из Тамбова в Моршанск, и преступный замысел созрел у него в ходе поездки. Часть похищенного изъята, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовско области.

Вскоре моршанским полицейским поступила дополнительная информация от коллег из УМВД России по г. Тамбову. Как оказалось, в этот же день, подозреваемый совершил два аналогичных грабежа в областном центре. Злодей напал на еще одну пенсионерку около 17:00 в подъезде ее дома.

Несмотря на сопротивление потерпевшей, мужчина похитил у нее сумку с деньгами, банковской картой и продуктами питания. Через час аналогичное преступление было совершено в отношении еще одной женщины-пенсионерки в районе гаражного массива на улице Жуковского. На этот раз добычей вора стал мобильник.

Злоумышленнику каждый раз удавалось быстро покинуть место преступления. Но на третьем эпизоде моршанские оперативники задержали грабителя. Деньги он успел потратить, похищенные ценности изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Жителю Тамбовщины грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 10 тысяч рублей. На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания.