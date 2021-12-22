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Происшествия22 декабря 2021 10:01

На севере Тамбова «Лада Приора» протаранила «Богдан»

Водитель не выбрал безопасную дистанцию на дороге
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Больница участникам аварии не потребовалась

Больница участникам аварии не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух отечественных авто произошла 21 декабря в 14 часов 23 минуты на улице Мичуринской в районе дома №136 города Тамбова. 25-летний водитель «Лада Приора» не выбрал безопасную дистанцию на дороге и столкнулся с автомобилем «Богдан-2110» под управлением 27-летней женщины.

- После ДТП водителя автомобиля «Богдан-2110» на месте происшествия осмотрели медики скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.