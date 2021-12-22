На севере Тамбова «Лада Приора» протаранила «Богдан»

Больница участникам аварии не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух отечественных авто произошла 21 декабря в 14 часов 23 минуты на улице Мичуринской в районе дома №136 города Тамбова. 25-летний водитель «Лада Приора» не выбрал безопасную дистанцию на дороге и столкнулся с автомобилем «Богдан-2110» под управлением 27-летней женщины.

- После ДТП водителя автомобиля «Богдан-2110» на месте происшествия осмотрели медики скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.