Житель Тамбовщины украл деньги из дома одинокого пенсионера

В Тамбовской области 20 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже денег у жителя частного дома, расположенного на улице Куйбышева в г.Рассказово.

Прибывшие на место происшествия оперативники опросили потерпевшего пенсионера, провели осмотр и изъяли следы пальцев рук и обуви. Стражи порядка выяснили, что воришка заранее не планировал кражу. Он ходил по частному жилому сектору и продергивал входные двери, надеясь на удачу.

- Проникнув ранним утром в незапертый дом одинокого 72-летнего рассказовца, злоумышленник свободным доступом похитил деньги в сумме 29 тысяч рублей. Подозреваемый 25-летний мужчина, проживающий на улице Обводной, опрошен и признал вину. Похищенные деньги изъяты и будут возвращены потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Молодому человеку грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.