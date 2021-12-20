В Тамбове из-за ремонта сетей в объезд пустят 18 автобусных маршрутов

Автобусы объедут участок по ул. Пролетарской Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Из-за капитального ремонта сети водоснабжения по улице Коммунальной с 21 декабря и до окончания работ 30 декабря прекратят движение общественного транспорта по улице Красной. Временно изменяются схемы движения автобусных маршрутов №4, 7, 8, 8С, 11Т, 16, 17, 17В, 21, 23, 33, 33с, 38, 46, 57,60М, 61, 62.

- Закрытый для движения участок эти маршруты будут объезжать по ул. Пролетарской, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.