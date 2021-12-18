В Тамбове осудили чиновников из Рязани, которые требовали взятки с поставщиков продуктов

Прокуратура области поддержали государственное обвинение по уголовному делу о получении взятки за заключение договоров поставки продукции детского питания. Октябрьский районный судом Тамбова рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего советника главы администрации Рязани на общественных началах, бывшего заместителя главы администрации Рязани, бывшего советника министра экономического развития РФ.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (организация получения взятки и пособничество в получении взятки).

В суде установлено, что лицо, исполняющее административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии «Детское питание», должно было систематически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и полное исполнение обязательств со стороны муниципального предприятия и передавать полученные денежные средства организатору для дальнейшего перераспределения между участниками преступного сговора.

- Суд приговорил организатора к 8 годам лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Пособников суд приговорил к 8 годам и 8 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 и 10 лет соответственно. Суд определил к отбытию наказания колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.