Тамбовчанин снял пенсию с карты умершей матери

7 декабря в полицию Мичуринска поступило обращение от представителей местного пенсионного фонда, которые сообщили о пропаже 9813 рублей, перечисленных в качестве пенсии уже покойной 61-летней жительнице. Полицейские установили, что сын умершей в апреле 2021 года женщины продолжал снимать с ее банковской карты деньги, поступавшие уже после ее смерти, и распоряжался ими по своему усмотрению.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», проводится расследование, - сообщает УМВД России по Тамбовской области.