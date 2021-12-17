На Тамбовщине водитель украл 200 литров бензина с территории агрофирмы

В Тамбовской области 16 декабря в селе 2-я Гавриловка произошло преступление на охраняемой территории местной агроорганизации. В 18:06 неизвестный слил 200 литров дизельного топлива и попытался вывезти его, однако был замечен охранниками.

Сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину. Выяснилось, что он является водителем-заправщиком данной организации. Похищенное топливо было изъято.

- Мужчина хотел воспользоваться своим служебным положением и украсть горючее незаметно, но это ему не удалось, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Задержанного доставили в отдел полиции, где от него были получены признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».