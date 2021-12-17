Для тамбовских автомобилистов перекроют улицу Красную

В Тамбове из-за проведения капитального ремонта сети водоснабжения по улице Коммунальной с 16 по 30 декабря перекрыто движение транспорта по улице Красной, на участке от улицы Пятницкой до дома 8 по улице Красной.

- Обществу с ограниченной ответственностью «ДорРемСтройАвтоМеханизация» поручено разработать проект организации дорожного движения и выставить в соответствии с ним дорожные знаки и ограждения на участке производства работ, выполнить обозначение маршрутов объезда, обеспечить освещение в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» разработает временные схемы движения общественного транспорта.