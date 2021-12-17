Тамбовчанин получил крупный штраф за попытку подкупить сотрудника ГИБДД на экзамене

В Тамбове вынесли приговор 62-летнему жителю Моршанского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Следствием и судом установлено, что фигурант подал в МРЭО ГИБДД УМВД России по региону заявление о принятии теоретического экзамена на право управлять машиной. Дело в том, что ранее прав он лишился. В августе этого года, допустив ошибки, мужчина дважды не сдал теоретический экзамен. Чтобы решить вопрос, после очередного экзамена он зашел в экзаменационной класс и положил на стол сотрудника ГИБДД свой паспорт, в который вложил 25 тысяч рублей в качестве взятки за положительный результат теоретического экзамена и последующую выдачу водительского удостоверения. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.