Тамбовчанин получил 3 года колонии за изнасилование родственницы жены

В Тамбовской области вынесли приговор 33-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении изнасилования.

На следствии и в суде установили, что вечером 9 июля этого года находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина после ссоры с гражданской супругой пришел домой к ее родственнице, и, применив, физическую силу, изнасиловал ее. После совершения преступления мужчина ушел домой, пообещав заплатить деньги за молчание женщины о произошедшем. Но сразу после ухода насильника его жертва обратилась в правоохранительные органы.

- На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по тамбовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.